Valgas võeti tähelepanu alla romade mured

Alates juunist töötavad Integratsiooni sihtasutuse juures romade kogukonna mentoritena Oleg Artem­chuk ja Irina Anissimova. Integratsiooni SA rahvusvähemuste valdkonnajuht Kristina Pirgop ütles, et mentorite töö on toetada romade lõimumist ning tõsta nende teadlikkust oma õigustest ja kohustustest.

Valga vallavalitsuse sotsiaaltööteenistuse juhataja Jüri Kõre sõnul oli tegu eelkõige tutvumiskohtumisega eri valdkondade esindajate vahel. Koostöö eesmärk on Kõre sõnul jõuda lõpuks sinnamaale, et romad suudaksid oma igapäevased asjaajamised ilma kõrvalise abita ise ära teha. Erilise tähelepanu all on aga pered, kus on kooliealised lapsed.