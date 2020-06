Võru linna teenetemärgi pälvis ajaloohuviline Olev Kasak

Volikogu salajasel hääletusel otsustati, et Võru linna teenetemärgi saab tänavu pensionärist ajaloohuviline Olev Kasak. Teenetemärk antakse üle Võru linna sünnipäeval, 21. augustil. Teenetemärgiga kaasneb preemia 2000 eurot.

Olev Kasak on sündinud ja üles kasvanud Missos. Tema pere lahutati 1941. aasta juuniküüditamise aegu ning 15-aastane Olev viidi koos ema ja noorema venna Reinuga Tomski oblastisse. Tema isa lahutati perest juba Võru jaamas ning viidi Sverdlovskisse, kus ta 1942. aastal hukati.

Olev Kasak on tuntud oma sirgjoonelise suhtumise poolest Eesti ajalukku, nõudes, et riigikogu mõistaks hukka Konstantin Pätsi 1934. aastal välja kuulutatud kaitseseisukorra, mis on tuntud ka vaikiva ajastuna. Kasak nimetab Pätsi otsesõnu Eesti riigi mahamüüjaks.