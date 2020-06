Suusalegend saab Otepääle mälestuspingi

«Kui Eesti rahvusvakoondis läks esimest korda taas 1992. aastal Albertville'is sinimustvalge lipu all olümpiale, siis oli Arne igati teenitult meie delegatsiooni juht. See oli aeg, kui me pidime alustama nullist, meie koondisel polnud isegi korralikke dresse, rääkimata muudest võimalustest, mis meie konkurentide puhul olid iseenesestmõistetavad. Hea suhtleja ja organisaatorina suutis aga Arne 1990. aastate noort Eesti kahevõistlejate koondist treener Tiit Tamme kõrval väga otsustavalt motiveerida,» rääkis Levandi. «Arne oli meie meeskonna hing. Ta ei vedanud meeskonda kunagi alt ja lahendas näilise lihtsuse ja elegantsiga tihti võimatuna näivad olukorrad. Temaga koos veedetud ajast on paljudel väga helged ja kindlasti ka värvikad mälestused.»