Põllumehed pöördusid valitsuse poole välistööjõu viivitamatuks riiki lubamiseks

Kuigi kabinettide vaikuses on läbirääkimisi peetud juba paar kuud ja avalik arutelu on kestnud nädalaid, pole valitsus esindusorganisatsioonide tõdemusel põllumajandussektorit tänaseni kuulda võtnud ega tööjõukriisile ainuvõimalikku lahendust lubanud.

Põllumeeste esindajad kohtusid peaminister Jüri Ratasega juba 27. mail ning said kohtumisel peaministrilt kaasa lubaduse aidata ja otsida põllumeeste tööjõuprobleemile lahendus. Peaminister lubas töötada selle nimel, et sel suvel ükski maasikas korjamata ja lehm lüpsmata ei jääks.

„Tänaseks lahendust ei ole ning kui see lükkub eelolevast esmaspäevast, 15. juunist edasi, oleme üliraskes seisus. Väärtuslikud maasikad jäävadki põllule mädanema. Lubadused ei loe täna enam mitte midagi. Meil on vaja kiireid otsuseid ja tegusid,“ märgivad Eesti põllumajandussektori esindajad valitsusele saadetud kirjas.

„Meil on vaja virku käsi, kes maasikad ära korjavad, vaja on hoolivaid hingi, kes lüpsavad ära 21 000 lehma,“ panevad põllumehed valitsusele südamele. „Me pole küsinud valitsuselt sentigi raha. Me küsisime õigust oma töö ära teha koos nende abilistega, kes on nõus meid aitama. Arukalt käituvad lähiriigid teevad seda. Soome suurendas Ukraina hooajatööliste piirarvu algul 1500-lt 4500-le, siis 4500-lt 9000-ni. Soome valitsus avas oma piiri ka Eestist pärit tööjõule. Sest Soome valitsus sai aru, et neid töökäsi on vaja. Miks meie valitsus oma ettevõtjate murest aru ei saa?“