Võrulased korrastavad haridusvõrgustikku

Projektiga arendatakse omavalitsuste haridusspetsialistide võrgustikku (sh spetsialistide roll ja osa maakonna hariduse arendamisel), üldhariduse, huvihariduse, kutsehariduse ja elukestva õppe sidusust ja koostööd ning tugiteenuste võrgustikku (sotsiaal- ja haridusvaldkonna parem sidusus). Projekti tulemuseks on toimiv maakonna haridusvõrgustik ja juhtimismudel ning tegevuskava eelseisvaks neljaks aastaks.

Projekti kestvus on 18 kuud. Projektipartnerid on maakonna omavalitsused, Võru gümnaasium, Võrumaa kutsehariduskeskus ja Võrumaa Arenduskeskus. Samuti löövad kaasa maakonna haridusasutused, kelle peamine roll on anda sisend võrgustikutöösse ja ühistegevusteks. Kaasatakse ka haridus- ja teadusministeeriumi eksperte ning otsitakse koostöökohti ülikoolidega.