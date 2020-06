Riik hakkab marjakasvatajaid töötute palkamiseks toetama

„Põllumajanduse valdkond on 2020. aasta kevad-suvel COVID-19 kriisist tingitud tööjõu liikumise piirangute tõttu sattunud raskustesse hooajatöötajate leidmisel, samas on suurenenud tööpuudus kõikjal Eestis. Loodav palgatoetus aitab marjakasvatusega tegelevatel ettevõtjatel palgata kohalikku tööjõudu soodsamatel tingimustel ning teisalt pakkuda kriisi tõttu tööta jäänud inimestele võimalust hooajatöö tegemiseks, kuni pole veel leitud uut püsivat töökohta,“ põhjendas sotsiaalminister Tanel Kiik uue meetme vajalikkust.

„Marjakasvatuses on hooajatööliste leidmine erinevatel põhjustel keeruline ja mõistame marjakasvatajate muresid seoses tööjõuga. Samas meie prioriteediks on olnud Eesti inimeste tervis ja majanduslik toimetulek. Koostöös sotsiaalministeeriumiga on leitud võimalus leevendada hooajatööliste puudust rakendades meie enda inimesi. Palgatoetus võimaldab maksta konkurentsivõimelisemat palka ilma ettevõtete kulusid oluliselt suurendamata. Loodan, et see meede aitab leida vajalikke hooajatöötajaid marjakasvatusse,“ lisas maaeluminister Arvo Aller.