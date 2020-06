MTÜ toob suvel lavale võrukeelse näidendi

«Jaanituli» on lugu armetust elu nautlemisest ja elufilosoofiast. Lugu räägib kahest Ida-Võrumaa vennast, kes on otsustanud oma saatust muuta, sest pruut ja vend tahavad hoolitsetud saada. Nad tahavad saada õnnelikuks, sest me ju teame, et korteri ukse taga on elu selgem ja õhk värskem. Aga kus on elupäästev võti, mis avab ukse?