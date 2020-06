Lõuna-Eesti Postimehe reporter valiti külavanemaks

Mati kommenteeris tagasihoidlikult, et kõik teised väärikamad ja sobivamad kandidaadid hüppasid alt ära. «Vald tahab, et neil oleks igas külas kindel kontaktisik, kellega suhelda ning kelle kaudu jõuaksid vallavalitsuseni küla mured, ettepanekud ning projektitaotlused. Valgemetsa külas on ka MTÜ, mille juhatusse olen 11 aastat kuulunud (MTÜ Valgemetsa – toim). Loodangi, et aktiivi toel saame ühiselt küla edendamise ja esindamisega hakkama,» lausus Mati.