Otepääl on nii: karu sügamine toob õnne

Otepää vallavanema Jaanus Barkala sõnul on üle maailma tuntud uskumus, et purskkaevu mündi viskamine toob õnne. «Aga Otepää purskkaevule tulles tuleb karu tagumist käppa puudutada või sügada – see toob puudutajale õnne,» lisas vallavanem.

Istuv mesikäpp on koos vihmavarjuga 2,5 meetrit kõrge. Karu on kuldpruuni tooni pronksist, vihmavari on roostevabast terasest. Purskkaevu alusel on valgustus.