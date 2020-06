Meist igaüks võib saada kutse koroonauuringule

Koroonaviiruse levimuse uuringu senise kolme laine jooksul on üle Eesti testitud 7528 inimest, neist 14 on uuringu raames saanud positiivse testitulemuse. Samas on nendest pooled haiguse juba varasemalt läbi põdenud ja terveks tunnistatud. „Seireuuringu senised tulemused näitavad küll viiruse madalat levimust, kuid uuringu uute lainetega loodame tuvastada varakult seda, kas haigus on hakanud elanikkonna hulgas uuesti levima. Nii saame võimalikele uutele puhangutele kiirelt reageerida,“ ütles seireuuringu juht professor Ruth Kalda.