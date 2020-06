Võru Helios lõpetas võiduga Tarva üle pika koduse kaotusteseeria

«Kui välja jätta teise poolaja lõpp ja see oma eksimus, millest vastased värava said, oli mängupilt enam-vähem. Eks ta natuke ümar oli – liiga palju veeretamist, me ei suutnud palli piisavalt kiiresti üles viia, et ohtlikke momente tekitada. Aga need momendid, mida ootasime, mängu jooksul tekkisid ja õnneks kaks väravat suutsime ka ära lüüa,» kommenteeris Võru meeskonna treener Jaanus Vislapuu. «Kõige olulisem oli kolm punkti saada, meeskonnale oli see vaimselt väga tähtis.»