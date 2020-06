Eesti haridusmaastik sai 21 eestvedaja võrra rikkamaks

Noored Kooli tegevjuhi Kristi Klaasmägi sõnul on programmi jooksul saadud eestvedamise kogemus oluline väärtus haridusvaldkonna juhtimiskultuuri arendamisel. “Kõik Noored Kooli kaheaastase programmi läbinud osalejad on saanud kogemuse, et muutuseid saab koolis luua igaüks, kes usub muutuste võimalikkusse ja võtab vastutust. Samuti oskavad nad hinnata teiste õpetajate, õpilaste ja koolijuhtidega koos uute lahenduste loomist - koolis saab muutuseid luua ainult koostöös,” sõnas Klaasmägi.

Kahekümne ühest Noored Kooli programmi värskest lõpetajast 18 plaanib jätkata tööd haridusvaldkonnas ka järgmistel aastatel ning enamik neist jäävad tööle programmi partnerkoolidesse. Noored Kooli nõukogu esimees, Swedbank Eesti juhatuse liige Tarmo Ulla täheldas, et ka programmi vilistlaste töö aitab tublisti kaasa partnerkoolide arengule. “Noored Kooli pikaajaline eesmärk on, et kõigil Eesti noortel on väga head tulevikuvõimalused ja iga laps usub, et ta saab elus hästi hakkama. Vilistlased, kes jätkavad tööd partnerkoolides, leiavad seal endale sobiva rolli, et panustada pikaajalistesse muutustesse terves koolis ja mõjutada veel rohkemate noorte tulevikku,” ütles Ulla.