Niitmine raudteejaamades viibib

Eesti Raudtee teavitas asjasse puutuvaid omavalitsusi sellest mai lõpus. «Loodame, et seadusetähe täitmisest tulenev niitmise viivitus tekitab arusaamise, et raudtee kasutuses olevad maa-alad on loodussõbralikud ka niitmata,» kirjutas ettevõtte kinnisvarajuht Margus Tint.