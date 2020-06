Toidupoe majas tegutseb nüüd autoteenindus

Koreli ja Luha tänava nurgal asuv autopood alustas tegevust eelmise aasta lõpus, teeninduse pool on osaliselt veel valmimisjärgus. FOTO: Tomi Saluveer

Võru kunagisest tuntud toidupoest on uue omaniku käe all tänaseks saanud autopood ja -teenindus. Koreli ja Luha tänava nurgal asuv autopood alustas tegevust eelmise aasta lõpus, teeninduse pool on osaliselt veel valmimisjärgus.