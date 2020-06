Kaitsevägi on organisatsioon, mis on kohati kui teine maailm. Aastas kutsutakse aega teenima tuhandeid noori. Juulis ehk eelkutses alustab teenistust ligi 2000 noormeest ja neidu. Olles värskelt kaitseväest reservi arvatud, on mul hea teenistusele tagasi vaadata.

Leian, et iga asi on millekski hea. Ütlen täiesti ausalt, et ma ei olnud vaimustatud kohustusest minna aega teenima. Väga paljude teenistusse tulnute fookus oli just ajal. Ka mina lugesin kuid ja vahel ka päevi, et millal saaks tavaellu naasta.