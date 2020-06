Priit Sibul: Eesti elu ei seisnud enne kriisi ega seisa ka pärast

Viimaste kuude jooksul on leheveergudel domineerinud uudised koroonakriisist. Meie igapäevaelu raputanud ning tundmatuseni muutnud tervise- ja majanduskriisi valguses on lihtne unustada, et uus riigikogu koosseis ja valitsus on ametis olnud veidi enam kui aasta. Kiusatus oleks selles arvamusloos keskenduda just nimelt viimaste kuude sündmustele, kuid selle käigus jääksid varju teised olulised otsused, mis on Eesti inimeste käekäiku mõjutanud. Seega loodan mõistvale suhtumisele, sest jõuan kriisiolukorrani alles selle loo lõpus.

Praeguse koalitsiooni üks ühisosadest on perekonna väärtustamine. Isamaa on igas valitsuses seadnud eesmärgiks perekondade turvatunde. Aastate jooksul oleme kehtestanud vanemahüvitise ja vanemapensioni. Kolm aastat tagasi tõstsime hüppeliselt lapsetoetusi ning lõime eraldi toetuse lasterikastele peredele. Sellest aastast hakkas kehtima täiendav 1200 euro suurune tulumaksuvabastus kolme ja enama lapsega perele. Need otsused on olnud edukad ning kolmandate laste arv on suurenenud.

Lisaks oleme vabastanud tulumaksust riigieelarvest makstavad toetused lasterikaste perede elamistingimuste parandamiseks. Just meie eestvedamisel sai sisse viidud ka seadusemuudatus, mis lubab aasta lõpus lapse saanud vanemal kasutada enda maksuvaba tulu senisel tasemel.

Koostöös rahvastikuministriga oleme ellu viimas veel teisigi algatusi, mis suurendavad perede turvatunnet. Üks eesmärk on hakata juba sügisest pakkuma perede tugilaenu, et vähendada kriisi mõju Eesti peredele. Perekond ja lapsed on väärtus, milleta meie ühiskond lakkaks toimimast. Seetõttu on oluline, et riik väljendaks seda ka maksusoodustuste, toetuste ja hoiakuga.

Rääkides Lõuna-Eestist, on võimatu jätta mainimata Eesti aktsiisipoliitikat. Paljud meist on harjunud piirikaubandusega, kuid meie maksupoliitika ei tohiks seda soodustada. Selleks, et maksutulu jääks Eestisse, langetasime eelmise aasta suvel alkoholiaktsiisi 25 protsenti. Selle otsuse tulemust on juba täna näha: lõunasuunaline piirikaubandus on märkimisväärselt vähenenud.

Selleks, et tagada Eesti ettevõtete konkurentsivõime ja langetada hindu koduomanikele, otsustasime kaheks aastaks langetada diisli-, gaasi- ja elektriaktsiisi määrasid.

Oluline otsus oli kindlasti ka pensionireformi heakskiitmine. Isamaa üks peamine valimislubadus oli teise pensionisamba reform, et anda inimestele vabadus enda raha ja säästude üle ise otsustada. Riigikogu on reformi heakskiitmiseks enda panuse andnud: tundide pikkusel maratonistungil võtsime seaduseelnõu vastu ning seda toetasid kõik koalitsioonierakondade esindajad.

President otsustas aga jätta seaduse välja kuulutamata ning Eesti inimesed peavad ootama sügisel saabuvat riigikohtu otsust. Kui riigikohus leiab, et reform on põhiseadusega kooskõlas, saavad Eesti inimesed juba 2021. aastal ise otsustada, kuidas oma vanaduspõlve kindlustada.