Lootos teeb ilusat hooaja algust

Taas oli tegutsemas Kärt Hüdsi, kellel õnnestus mulkide väravavahilt pall röövida ja sedapuhku lüüa see tühja väravasse. Allegrode 2-1 eduseisul poolaeg ka lõppes. Selle väravaga tõusis Hüdsi naiskonna väravaküttide tabelis jagama Ave Pajoga 3-4 kohta. Mõlemad on löönud allegrode kasuks meistriliigas 21 väravat. Enam on suutnud vaid Sandra London 26 ja Signy Aarna 104 tabamusega.