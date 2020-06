Valga vallavalitsuses alustas tööd uus kommunikatsioonijuht

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna ajaloo eriala, omab magistrikraadi ja on läbinud erinevaid täiendkoolitusi Eestis ja välismaal.

Varasemalt on Merits pikemat aega teeninud välisministeeriumis (1992–2013), sealhulgas poliitikadiplomaadi ja asejuhina Eesti esindustes Riias, New Yorgis ja Kiievis. Lisaks on tal olemas meedia-ja kommunikatsioonitöötaja kogemus nii erasektorist (MTÜ Green Building Council/Oxford Sustainable) kui kohalikust omavalitsusest Maardu linnas, samuti on ta lühemat aega töötanud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana ning tõlkija ja tõlgina ERR-s ja politsei-ja piirivalveametis.

„Olen pikaajalise välisteenistuse jooksul erinevatel ametikohtadel nii või teisiti tegelenud igakülgse kommunikatsiooni ja avalike suhetega ning Eesti riigi maine täiustamisega mitmel moel, seejärel korraldanud mitmesuguseid meediategevusi ja koostanud teabekanalites avaldamiseks mõeldud materjale, avaldanud artikleid ja tegutsenud kolumnistina. Need kogemused andsid aluse kandideerimiseks põnevale ametikohale - koordineerimaks Valga valla meediasuhtlust“.

Meritsa sõnul ajendas teda valda tööle asuma Valga asukoht piirilinnana ja - koos Valkaga - kaksiklinnana, mis on unikaalne staatus terves regioonis, kogu maailmaski, mistõttu tema sooviks on kõigiti panustada selle nimel, et Valga vald saaks tuntumaks ja nähtavamaks võimalikult laialdaselt.

Vallavalituse plaanid ja strateegilised eesmärgid on ambitsioonikad, seega vajab Valga uuenenud seisund tulevase tõmbekeskuse ja inimsõbraliku linnana - ühes atraktiivse ettevõtluskeskkonna ja loodusliku puhkepiirkonnaga - edasist arendamist ja tutvustamist. „Samas tuleb aru anda, et Valga ei veel kaugeltki valmis, vaid valla taristu täiustamisel ja vallaelanike elu paremaks muutmisel ootab vallavalitsust ees suur tööpõld. Arvan, et kommunikatsioonijuhina on üheks esmaseks ülesandeks vallaelanike teavitamine vallavalitsuse käimasolevatest sammudest ja tegevustest, unustamata seejuures ära mõningaid tänaseid vajakajäämisi või kitsaskohti valla elus. Mõistagi annan oma lisapanuse tarviliku ja huvipakkuva info edastamisel, Valga vallas toimub nii mõndagi märkimisväärset ja paremad ajad on kindlasti tulekul,“ sõnas Kuido Merits.