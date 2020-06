Lootose tegevjuhina alustas tööd Indrek Käo

«Mul on hea meel olla tagasi klubi juures. Viimased paar aastat aitasin klubi juhatust vabatahtliku rollis nõu ja jõuga ning üheskoos küpses plaan, et võiksin kasvõi osalise koormusega, aga põhikohaga asuda täitma tegevjuhi ülesandeid. Lootos on viimastel aastatel läbi teinud suure arenguhüppe ja olnud nii muutuste kui muudatuste karusellis. Eelmisel aastal renoveeritud Lootospark staadion on klubi treeningtingimused viinud tipptasemele, nüüd vajaks järele aitamist sportliku poole kvaliteet.

«Tegevjuhi valikul hindasime kõrgelt Indreku motivatsiooni, tema visiooni klubi jaoks ning pikaajalist jalgpallis tegutsemise kogemust. Oluline eelis, mille Indreku liitumine kaasa toob, on asjaolu, et asutajaliikme ja pikaajalise presidendina tunneb ta klubi ning on hästi kursis selle tugevuste ja väljakutsetega. Ma usun, et see eelis, lisaks tema laialdane kogemus Eesti jalgpalli kogukonnaga suhtlemisel aitavad saavutada klubile püstitatud ambitsioonikaid eesmärke,» ütles juhatuse esimees ja president Kristjan Mäeots.