Veterani soontes voolab sport

Esimeses klassis spordiga algust teinud Andres Kübara teekond triatlonini on kulgenud läbi valu ja kannatuste. Teda on kimbutanud mitmesugused vigastused ning neli aastat tagasi vahetati ka põlveliiges välja. «Arst ütles, et ma ei tohi üldse joosta ning ainsad alad, mida teha võin, on ujumine ja rattasõit,» rääkis Põlva linna piiril elav Kübar. Ta lisas, et sellel aastal on rattaga maha sõidetud üle 4200 kilomeetri. Triatlonini sealt väga palju minna polegi, tuleb vaid jooksmine juurde panna.