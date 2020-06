Kristiina Reimand: kuritöö ja karistus

Konkreetseid kaasusi lugedes võib tihti ununeda, et kriminaalmenetlusel on laiem ühiskondlik eesmärk: ühiskonnas rahu ja korra tagamine ja omakohtu vältimine ning ennetus. Seda nii süüdimõistetu kui ka iga teise inimese puhul, kes saab kinnitust õigusriigi toimimisest: kuriteo eest karistatakse.

Kohati võib täheldada arvamust, et pikk vangistus vähendab hiljem uue kuriteo toimepanemise riski ning leebemad karistused seda ei tee. Paneme süüdlase kümneks aastaks vangi istuma. Mida aga teha temaga siis, kui ta sealt välja tuleb? Loogika ütleb, et kuna inimene on nii kaua olnud ühiskonnast isoleeritud, on tema pöördumine seaduskuuleka eluviisi juurde kaheldav. Pealegi kulub inimese aastatepikkusele vangishoidmisele päris palju riigi raha.

Ega meiegi riigi kriminaalpoliitika ole täiuslik, kuid see on kahtlemata kaalutletud.

Lugedes aga artikleid tingimisi vangistustest, võib pähe tulla mõte, et see polegi ju midagi. Tegelikult ikka on. Pikk protsess kohtuskäimist, sundraha maksmine, kohtumised kriminaalhooldajaga. Teadmine, et kui järgmine kord seadust rikud, on karistus karm, aitab samuti kuritegelikult teelt eemale hoiduda. Tähtis on seegi, et inimest ei isoleerita ühiskonnast ning riik ei pea tema ülalpidamisele vanglas raha kulutama.

Maailma eri kohtades praktiseeritakse erinevat kriminaalpoliitikat. Kuritegevuse määr pole aga kunagi jõudnud nullini. See on paratamatu.