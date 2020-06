Tänasest on avatud uus hingehoiutelefon 116 123

„Seoses COVID-19 puhanguga on ühiskonnas kasvanud ebastabiilsus, paljusid on vallanud töökaotuse tõttu lootusetus ja hirm tuleviku ees, piiratud on olnud suhtlusvõimalused mistõttu jäävad paljud inimesed oma probleemidega üksi,“ ütles sotsiaalministeeriumi peakaplan Ove Sander. „Lisaks on kriisiolukorras reaalseks ohuks surmaga lõppev haigus, mis tekitab surmahirmu ja eksistentsiaalseid küsimusi. Kõik see suurendab enesetappude riski, tekitab ärevushäireid ja erinevaid psühholoogilisi probleeme.“

Sanderi sõnul on 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas kõigile kodanikele ilma eelneva registreerimise nõudeta kättesaadava ja tasuta hingehoiutelefoni loomine oluline ning vajalik abi inimeste turvatunde loomisel ja pingete maandamisel. Samuti on hingehoiutelefon ennetav tugi erinevate kriisisituatsioonis tekkivate probleemide maandamisel.

Telefoniliinil tööle hakkavad hingehoidjad omavad erialast haridust ning töökogemust hingehoidjatena ja ka telefoninõustajatena. Lisaks teoloogilisele haridusele on hingehoidja saanud ettevalmistuse, et aidata haigeid, kriisis ja psüühiliste probleemidega hädas olevaid või surevaid inimesi ning hingehoidja töö on lähedane kliinilisele psühholoogile, hõlmates sellest erinevalt ka inimese eksistentsiaalseid ja usulisi vajadusi.

Hingehoiutelefon on alustanud koostööd Häirekeskusega. Nii Häirekeskuse hädaabinumbrilt 112 kui ka riigiinfo telefonilt 1247 saab hingeabi ja emotsionaalset tuge vajav inimene ühenduse ka hingehoidjaga.

„Häirekeskuse jaoks on oluline, et saame maksimaalselt aidata ka neid inimesi, kes vajavad vaimset tuge. Pikaajaline pingeseisund võib olla laastava mõjuga vaimsele tervisele ja koostöös hingehoiu telefoniga saab Häirekeskus aidata paremini ja kiiremini neid inimesi, kes on vaimselt keerulises olukorras,“ rääkis Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela.