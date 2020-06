Läti alkohol, tubakas ja kütus meelitavad jätkuvalt Valgamaa ning Pärnumaa inimesi

Statistikaameti analüütik Katriin Põlluäär ja praktikant Karl Must kirjutavad, et leibkonna eelarve uuringu tulemustest selgub, et eelmisel aastal kulutas iga Eesti elanik välisriikides kokku keskmiselt 190 eurot. Eesti naaberriikidest kulutati kõige enam Lätis (34 eurot), Soomes (20 eurot) ja Venemaal (18 eurot).