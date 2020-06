Pühajärve rand ootab suvitajaid.

Pühajärve rand Otepääl on läbi aegade olnud üks armastatuim vaba aja veetmise koht. Lastele on olemas mänguväljak ja pallimängijatele kaks võrkpalliplatsi. Kasutada saab dušši ja WC-d, olemas on ka riietumiskabiinid. Ratastoolis liikuvatele külastajatele on ehitatud spetsiaalne sild. Rannas on olemas ka paadilaenutus, SUP-laudu laenutab rannahoones ka Otisurf, toimuvad erinevad veematkad ning lisaks rannakohvikule pakub toitlustust Pühajärve Grill.