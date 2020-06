Nähtamatud Loomad: karusloomafarmide keelustamine ei ole poliitilise maailmavaate küsimus

Riigikogule esitati täna eelnõu loomakaitse- ja looduskaitseseaduse muutmiseks, mille eesmärgiks on keelata loomade pidamine, aretamine ja paljundamine üksnes või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil. Esindajate seas on nii Keskerakonna, Reformierakonna kui ka Sotsiaaldemokraatiliku erakonna liikmeid.

«Meil on rõõm näha, et Riigikogu saadikud toetavad ühiselt seisukohta, et karusloomafarmid ei kuulu Eesti tulevikku. Lisaks eelnõu esitajate koosseisule näeme, et karusloomafarmide keelustamise põhimõttelisi toetajaid leidub kõigist erakondadest,» ütles Nähtamatute Loomade esindaja Merit Valge.

Loomakaitsjate sõnul on farmide keelustamiseks soodne aeg. Seoses karusnahaäri rekordilise madalseisuga on võrreldes 5 aasta taguse ajaga Eesti suurimas farmis AS Balti Karusnahk alles umbes 5 protsenti loomadest. Naaritsaid enam 2020. aasta seisuga Eestis ei kasvatata.

«Naaritsakasvatus on küll hetkel pausil, kuid see võib iga hetk taaskäivituda. Murettekitavalt on selgunud, et naaritsad on vastuvõtlikud koroonaviirusele ja see levib neilt ka inimestele. Farmide keelustamine on hädavajalik juba rahvatervise huvides,» lisas Valge.

Riigikogu suures saalis on karusloomafarmide keelustamist arutatud varem kahel korral, viimane kord 2019. aasta alguses, mil eelnõu hääletati napilt menetlusest välja.