Naiskonna kapten loodab jätkuvale edule

Põlva Lootose jalgpallinaiskonna kapten Ave-Lii Laas rõõmustab, et tänavune hooaeg on tiimile alanud väga edukalt. FOTO: Siim Saavik

Põlva jalgpalliklubi Lootos naiskonna kapten Ave-Lii Laas (21) alustas jalgpallitrennidega kümneaastaselt. Nüüd on ta tiimi kapteni rollis olnud juba kolm aastat ning esindanud viiel korral naiste koondistki. Tänavune hooaeg on alanud eriti edukalt: naiskond hoiab pärast kolme vooru Eesti meistriliigas teist kohta ning kapteni sõnutsi motiveerib see kindlasti neid edu nimel veel rohkem pingutama.