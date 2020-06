Kask lõi Instagrami konto Õigekirjagurmaan mullu juunis. See on aastaga kogunud pea 15 000 jälgijat ning saanud märgitud 2019. aasta keeleteo rahva lemmiku tiitliga.

Värskelt Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialal bakalaureuseõppe lõpetanud Kert Kask rääkis, et ta on põhjalikult lugenud Eesti Keele Instituudi (EKI) kodulehel olevaid soovitusi. «Neid on seal hästi palju ühel lehel korraga. Ja siis ma olengi neid järjest niimoodi ajaviiteks lugenud lehekülgede kaupa nagu raamatut,» sõnas Kask.