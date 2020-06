Poliitiku käes on vangilaagris tehtud lusikas

«Sain selle lusika Järva-Jaanist ühe antiigikaupmehe käest. Tema seletus oli, et see on pärit väidetavalt ühest lammutatud majast Paides. Kui vaadata raamatut «Üks päev Ivan Denissovitši elus» või ükskõik mis Gulagi-teemalisi lugusid, käib laagrilugudes päris tihti läbi lusika teema. Lugudes on kõik need toidunõud ja nende saamislood omaette saaga. Seal ise valmistati alumiiniumtraadist neid lusikaid,» lausus Padar.