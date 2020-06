Lauljanna hakkas hooldajaks

Loho avas ajalehes Harju Elu, et läbi juhuse sattus ta kõigepealt tööle Merivälja pansionisse. «Esinesin seal ühel päikselisel kevadpäeval ja pärast kontserti tehti mulle majas ekskursioon. Täiesti spontaanselt ütlesin, et teate, ma tuleks siia hea meelega tööle. Juhataja arvas, et teen nalja, aga jaa, pärast 20-minutist vestlust olingi tööle vormistatud ja valmis nädala pärast tööga pihta hakkama.»

Sealt edasi tekkis vajadus asuda õppima ning seda läks ta tegema hooldustöötaja erialale Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli. «Kuna uue seaduse kohaselt peab täiskohaga hooldajal olema vastav haridus, siis järgmine samm oli kooli minek.»

Loho sõnul oli uus töö alguses päris hirmuäratav, kuna teadmisi nappis ja palju tuli uurida internetist ning küsida kolleegidelt.

Üks peamisi murekohti on eakatel naise sõnul aga elurõõmu kadumine. «Koos sellega kaob ka kõik muu. Nad vajavad oma lähedasi, suhtlemist nendega, sooja atmosfääri, huumorit, tunnet, et nad on endiselt kellelegi vajalikud.»