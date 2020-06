Parkimisõnnetuste arv kasvas jõudsalt

LKF-i kahjuennetuse valdkonna juhi Ülli Reimetsa sõnul on parkimisõnnetused sagenenud ühtviisi nii suuremates kui väiksemates parklates üle Eesti. „Eriolukorra ajal vähenes liiklusõnnetuste arv 39 protsenti võrreldes mullu sama perioodiga ning suurte kaubanduskeskuste sulgemise tõttu oli neis parklates ligi poole vähem õnnetusi. Samas suur osa parkimisjuhtumeid toimus kortermajade ja toidupoodide läheduses,“ ütles Reimets.

„Parkimisõnnetuste peamine põhjus on liiga kitsad ja nõuetele mittevastavad parkimiskohad. Muidugi mõjutab ka juhi tähelepanelikkus liikluses ja parkimisoskus. Kui parkimiskohad teha nõuetele vastavaks, väheneb õnnetuste arv ligi veerandi võrra,“ selgitas Reimets ning lisas, et näiteks Ülemiste keskuse, Rocca al Mare kaubanduskeskuse, Mustika keskuse ja Kristiine keskuse kordatehtud parklates on õnnetuste arv vähenenud lausa kolmandiku võrra.