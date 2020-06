Eesti kangelase hauaplats Lätis tehti korda

«Olen ise sageli seal peatunud ja teerajalt langenud oksad ära visanud ja murelikult mõelnud, kuidas on meie rahvuskaaslase langemise koht nii üksinda,» ütles Valga sõjamuuseumi juht, kaitseliitlane major Meelis Kivi. «Kuna kapten Irve näol on tegemist Johan Pitka poolt käskkirjaga määratud Kaitseliidu Valga maleva esimese pealikuga, tegin ettepaneku viia läbi väiksed korrastustööd, asetada Võidupüha eel pärg ja süüdata küünlad. Kui admiral Pitkat on peetud Vabadussõjas meie soomusrongide isaks, siis kapten Irve soomusrongide hingeks.»