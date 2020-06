Jaanipäeval on oodata kuni 28 kraadi sooja

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib udu tekkida. Puhub idakaaretuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 9-14, Lõuna-Eestis ja rannikul kuni 16 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaaretuul 2-7 m/s. Sooja on 20-25, rannikul kohati 17 kraadi.

Ööl vastu jaanilaupäeva on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaaretuul 1-6 m/s. Sooja on 9-14, rannikul kohati 17 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 21-26, rannikul kohati 17 kraadi.

Jaaniööl on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaaretuul, põhjarannikul läänekaaretuul 2-7 m/s. Sooja on 10-15 kraadi. Jaanipäeva päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaaretuul 2-7 m/s. Sooja on 22-28, rannikul kohati 18 kraadi.