Hurda rahvuskultuuri auhinna said Mart Laar ja Eela Jää

Hurda 150. sünniaastapäeva puhul ilmus Mart Laari, Rein Saukase ja Ülo Tedre koostatud «Jakob Hurt. Album», mis rikkalikult illustreeritud ja hästi kommenteerituna loob suurmehe elust meelihaarava kujutuse. Mart Laari raamat Jakob Hurdast (1995) on rahvusliku suurmehe elu ja töö ülevaade. Raamatu puhul on tegu ajaloolase kirjutatud, laialdasele faktimaterjalile tugineva uurimusega, mis valgustab ka seni varju jäänud tahke Hurda elust ja tegevusest. Kui 1997.aastal tähistati ERM-is Hurda 90. surma-aastapäeva, pidas seal ettekande ka Mart Laar teemal «Jakob Hurt ja Johannes Voldemar Jannsen».

Põlva maakonnast pälvis Hurda rahvuskultuuri auhinna Eela Jää, kes on 1995. aastast Hurmi küla kogukonna üks eestvõtjaid. Suuremad ettevõtmised on olnud külapäevad. Seoses külapäevadega on tal valminud ka tutvustav raamat «Minu koduküla Hurmi». 2002. aastast tegutseb Eela Jää eestvõtmisel loodud MTÜ Hurmioru Selts. MTÜ-s on korraldatud hulgaliselt kursusi, õppepäevi ja üritusi. 2006. aastast püstitati mälestusmärk «220 aastat hariduselu Hurmi külas». Ta on ka Jakob Hurda Seltsi juhatuse liige. Himmastes Lepal Jakob Hurda 180. sünniaastapäevaga seoses korraldati ka rahvustoitude festival, mille toimkonna eesotsas oli Eela Jää.