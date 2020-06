Siim Saavik: omanäoline koolilõpp

Iseenesest oli kõik ilus ja tuleb ülikooli esindajaid tunnustada, et nad suutsid keerulises olukorras lõputseremooniale alternatiivse lahenduse leida. Enesestmõistetavalt aga ei tekitanud kooli lõpetamine sel korral päris sellist tunnet, nagu see tavaliselt on teinud.

Aga lõpetajaid on sel aastal veel tuhandeid. Nii mõnigi haridusasutus on oma õpilaste pidupäeva nii palju edasi lükanud, et nad saaksid suurt finaali üheskoos tähistada. See on hea, sest kunagi ei tea, millal võib käes olla ühe või teise inimese akadeemilise karjääri viimane etapp ning tunduvalt meeleolukam on see lõpupäev ametlikult koos kaasteelistega vastu võtta. Sel aastal siis sedasi. Erilisena jääb see päev aga koolilõpetajatele meelde kindlasti.