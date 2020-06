Kui varem on olnud suur­ürituste järgi täpselt teada, kuhu korrakaitsjaid rohkem tarvis on, siis seekord tuleb tegutseda hajutatult. «Oleme selleks valmis, et jaanituled on sel aastal hajutatud,» kinnitas Kagu jaoskonna patrullitalituse juht Madis Soekarusk. Tema sõnutsi ongi politsei kohandanud oma tööd nii, et suunata patrulle laiali ning nende hulgaga kokku ei hoita.