Võru Helios küttis Paide U21-le jaanipäevaks sauna

Järgmisena kohtub Helios tuleval pühapäeval võõrsil Viimsi JK-ga. Kodus peetakse järgmine mäng juulis ja siis on juba ka publik taas staadionile lubatud.

«Loomulikult ma loodan, et publik ootab samamoodi seda aega nagu meie. Loodame, et see aasta teeme ka uue publikurekordi,» ütles Vislapuu.