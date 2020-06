Kultuurimaja juht pääses väljavalitud seltskonda

Juht sai reedel teavituse, et Eesti rahvamajade ühingu kutsekomisjoni otsusega kinnitati 12. ja 13. mail toimunud kultuurikorraldaja kutse andmise tulemused, mille alusel on sai ta kultuurikorraldaja seitsmenda taseme kutse.

«Tegemist on kultuurikorraldaja kõige kõrgema kvalifikatsiooniga ja seda on väljastatud Eestis eelnevalt ainult kolmele inimesele, nüüdsest olen mina neljas,» lausus Juht.

Juhi sõnul näitab tase eelkõige tema kompetentsi. «Enese proovile panekut kahtlemata samamoodi. Eks ta näitab tegija silmaringi ja viitab oskutele ja teadmistele. See on tore, kui inimene on kvalifitseeritud ja püüab ennast oma erialal arendada nii palju kui võimalik.»