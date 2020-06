Politsei kutsub inimesi jaanipühade ajal üles mõistlikkusele

Ta tõdes, et see, milliseks kujunevad tänavused jaanipühad, sõltub eeskätt igast inimesest endast. «Arutu kihutamine, joobes juhtimine, purjuspäi ujumine ning muul moel enda või teiste ohtu seadmine on see, kus lähedaste ja teiste kõrvaliste inimeste kiire sekkumine või kõne 112-le võib ära hoida hullema. Eesootavate pühade ajal on olulisim säilitada mõistlik meel ja hoida end ning teisi,» ütles Trei. Ta avaldas lootust, et inimesed saavad pereringis jaaniõhtust rõõmu tunda ilma et politseid, päästjaid või kiirabi oleks vaja kaasata.

Eelmisel nädalavahetusel (19.-21.06) tabas politsei Lõuna-Eestis 28 alkoholi tarvitanud autojuhti ja 109 kiiruseületajat ning juhtus 5 inimkannatanutega avariid, millest üks oli joobes juhi süül. Perevägivallajuhtumeid oli 18 ja vägivallakuritegusid 3.