Pühajärve puhkpillipäevad tulevad juba 23. korda

Kell 12.30 on kontsert, mis lõpetab puhkpillipäevad. Esineb koondorkester ja ansamblid. Korraldajad annavad teada, et kavas on väga erinevat muusikat – selle aasta suured lood on Maurice Raveli «Boléro» ja Haydni sümfooniast üks osa.