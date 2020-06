Valga politseinik pälvis tunnustuse

Püvi kolleegid on ühisel arvamusel, et mees teeb tööd südamega ja ta on tugev meeskonnamängija, teatas politsei- ja piirivalveamet (PPA). Püvi hoolde usaldatakse praktikale tulevad politseikadetid ja näiteks on PPAs kasutatavate kiirusmõõteseadmete õppevideod just tema loodud.