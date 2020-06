Politseile möödus jaanilaupäev tavapärasest rahulikumalt

«Hea meel näha, et enamik inimesi said jaanipühasid siiski rahulikult oma lähedaste ringis tähistada ning jäid terveks. Politsei jaoks ei ole aga jaanipühade aegne töö veel lõppenud. Praegu jätkame Eesti eripaigus politseioperatsioonidega liikluse rahustamiseks ja sõidukijuhtide kainuse kontrollimiseks. Samuti on teada, et mõned jaanipeod käivad praegugi edasi ning seda arvesse võttes oleme ka oma töö ja tegevused vastavalt planeerinud,» kinnitas politseijuht.