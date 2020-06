Politseioperatsioon Võrumaal: puhuma pandi 660 sõidukijuhti

«Kiitus enamusele, kes olid rooli minnes veendunud, et on kained. Sadade juhtide sekka mahtus aga ka kolm sohvrit, kes olid alkoholi tarvitanud. Neist kahe suhtes alustati väärteomenetlust ning ühe autojuhi joove oli nii piisavalt suur, et toob kaasa kriminaalvastutuse,» kirjeldas politseioperatsiooni juhtinud Kagu välijuht Taisto Paju.