Veevillijad vaidlevad kaubamärgi üle

Vaidlus ei käi mitte 1973. aastast lettidel oleva mineraalvee Värska Originaal nime, vaid Värska Mineraali brändi üle. Värska Vesi AS registreeris Värska Mineraali kaubamärgi 2018. aastal, kuid samale nimele pretendeerib ka piirkonnas tegutsev teine veevillija Verska Mineraalvee OÜ.

Värska Mineraal on suurettevõtte värskade perekonnas uustulnuk – selle tootmiseks segatakse vesi keskmise mineraalainete sisaldusega Originaali ja madala sisaldusega Värska Naturaaliga. Seega on tegu kahest eri sügavusega kaevust pumbatava vee seguga. «See on eelkõige meie ekspordiartikkel riikidesse, kus rohkete mineraalidega vesi ei ole nii populaarne kui endistes Ida-Euroopa riikides,» rääkis Värska Vesi ASi juhatuse esimees Urmas Jõgeva.