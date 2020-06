Lõuna-Eesti järverandades on viimastel nädalatel olnud soodsad tingimused sinivetikate vohamiseks. Eelmisel nädalal avastasid suplejad, et Peipsi randades leidub sinivetikaid meenutavat ollust. Proovide võtmine kinnitaski, et kahtlused vastasid tõele.