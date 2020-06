«Minu rikkumine seisnes selles, et olles omanikuna Coopi patrioot, kasutasin 2019. aastal ühistu teenuseid 5013,59 euro eest ja tegin sisseoste ühistu ettevõtetest,» teatas Järvelill irooniliselt sotsiaalmeedias.

Coop Põlva tarbijate ühistu on oma liikmetele kehtestanud minimaalse aastase ostukohustuse, mille eest nad peavad ostma ühistu kaupu ja teenuseid. Kohustuse suurus on 15 protsenti kehtivast alampalgast ehk mullu 972 eurot aastas. Kuigi Järvelill selle kohustuse pealtnäha viiekordselt täitis, sai tema väljaheitmine võimalikuks selle asjaolu tõttu, et enamiku ostudest tegi mees nii-öelda valedest Coopi kauplustest ehk nendest, mis ei kuulu Põlva, vaid näiteks Võru ühistule.