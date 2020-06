Advokatuurile ei meeldinud Pilve diskoritöö

«See on ülikooliaegne harrastus, mis ka pärast ülikooli lõppu kaasa tuli, mingiks ajaks paralleelselt advokaaditööga. Ühel ajahetkel tuli veidi salatseda ja varjunime all diskosid teha. Aasta oli siis 1987, ühiskonnas olid teised tavad ja põhimõtted. Kui ühel hetkel saadi teada, et käin õhtuti diskosid tegemas, pidin advokatuuri juhatusse minema aru andma, miks sellise advokaadiametiga mitte sobiva asjaga tegelen. Andsin kinnituse, et seda enam ei tee,» rääkis Pilv saates.