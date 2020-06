Haanja spordikeskusesse on plaanis ehitada kahekilomeetrine rollerirada, kunstlume tootmise väljak ja pumbajaam. Kui kaugel nende rajamisega olete?

Lootsime juuni alguses töödega pihta hakata. Kui aga hange välja kuulutati, oli kümne päeva jooksul õigus esitada vaidlus ja seda ka tehti. Nüüd see protsess käib. Praegu otsustati, et vaidlus ei olnud õigustatud, aga see on võimalik omakorda edasi kaevata. Eks juuli alguseks on pilt selgem. Millal ehitusega alustada saame, on praegu raske öelda. Kui uuesti ei vaidlustata, saame juulis töödega pihta hakata. Valmis peaksid need saama 2021. aasta jaanuari esimeses pooles, nii et ehitajal läheb kibekiireks.