Pühajärve kaldal narritakse suveetenduses rumalust

Kangro talu perenaine, lavastaja Egle Sisask lisas, et kuigi koroona-aeg pidurdas seltskonna kokkusaamist, tehti siiski omaltpoolt kõik mis võimalik, et etendus toimuks. «Tõesti, kokku on saanud üksteist toetav ja täiendav seltskond ja see on pakkunud palju häid emotsioone,» sõnas Sisask.