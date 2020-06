Kuldmedalist: kui sihid on silme ees, on kõik võimalik

Kokku pälvis kuldmedali neli ja hõbeda 11 Võrumaa koolide lõpetajat. Kõige rohkem – kolm kulda ja kuus hõbedat – tõid Võru gümnaasiumi õpilased. Üks kuld ja kaks hõbedat tuli Antsla gümnaasiumisse, üks hõbe aga nii Parksepa keskkooli, Värska gümnaasiumisse kui ka Võru täiskasvanute gümnaasiumisse. Viis õpilast lõpetas Võrumaa kutsehariduskeskuse kiitusega.

Haridustee jätkub ülikoolis

Võru gümnaasiumi kuldmedalist Hanna Uibokand (18) oli medali üle väga õnnelik ja rääkis, et oli 12 aastat selle nimel pingutanud. «Nüüd on vaev vilja kandnud,» ütles Uibokand. Edasi suundub ta Tartu Ülikooli, kus teda paelub kõige rohkem majanduse eriala. «Eks võimalusi on päris palju, aga olen otsustanud edasi õppida seda, mis mulle kõige rohkem meeldib.»

Kust aga tuli selline valik? «See avastus tuli kogemata. Tegime praktilise töö asemel sõpradega õpilasfirma ja sealt saadud kogemustest sain aru, et see ongi see, mida tahan tõenäoliselt kogu oma elu teha,» sõnas Uibokand.

Sõpradega loodud õpilasfirma nimeks sai Mugi ning tootena valmistati minutiga valmivaid tassikooke. Õpilasfirmade võistlusel jõudsid nad finaali välja. «Finaali saamine oli meile juba suur üllatus ja eneseületus, » tõdes tulevikus ennast ettevõtjana nägev Uibokand.

«12 aastat olid tegelikult suhteliselt rasked, aga kui pingutada ja sihid on reaalselt silme ees, on kõik võimalik, » ütles neiu ja lisas: «Kui põhikool pole nii perfektselt sujunud, siis gümnaasiumis on alati võimalus uuesti alustada ja end proovile panna.»

Hanna Uibokand rääkis, et kui põhikoolis polnud ta füüsikas kõige parem ja vene keelest ka väga aru ei saanud, siis gümnaasiumis alustas ta nende ainete õppimist uuesti nullist ja hakkas neist paremini mõistma.

Videotervitus raamatu autorilt

Kõik tunnustatud said Võrumaa arendusekeskuse juhatuse liikmelt Tiit Tootsilt tänukirja ja meeneks Roland Tokko raamatu «12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma». Raamat aitab enda elukvaliteeti tervikuna parandada eesmärkide seadmise kaudu. Värskeid koolilõpetajaid tervitas videosilla vahendusel ka teose autor ise.