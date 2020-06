Maarius Suviste: kirstud tee äärde

Kui loetud päevade jooksul saab liikluses surma neli inimest, on midagi meie liikluses ikka paigast ära küll. Nii ka hiljuti juhtus. Tavaks on saanud, et pärast igat suuremat õnnetust või mustades toonides nädalavahetust võetakse taas kord teemana üles see, mis meie suurematel ja väiksematel teedel toimub. Mõni ütleb, et kiirused on liiga suured ja vaja tugevalt hoogu maha võtta. Teine ütleb, et raskete jalgadega juhtidele tuleb määrata suuremad karistused, olgu siis soolasemad trahvid või kauemaks trellide taha minek.